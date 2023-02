Trwają poszukiwania zaginionego Ryszarda Treichela – pełna mobilizacja i zaangażowanie służb Data publikacji 10.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Kiedy gra toczy się o ludzkie zdrowie i życie, zaangażowanie służb jest ogromne. Od wczoraj, policjanci, strażacy i WOPR-owcy nie ustają w działaniach, aby odnaleźć zaginionego Ryszarda Treichela. Ponad 100 mundurowych, pies tropiący i dwa drony – takie siły i środki zostały zadysponowane, aby jak najszybciej ustalić miejsce przebywania mężczyzny. Wszyscy z ogromną nadzieją przeszukują pustostany, drogi, a także duży obszar leśny, w tym sięgający trudno dostępnych miejsc na terenie wędrzyńskiego poligonu. Zaginięcie zakwalifikowane zostało do pierwszej, a więc najwyższej kategorii poszukiwań. Oznacza to, że zdrowie i życie Ryszarda Treichela jest zagrożone.

Od wczoraj (9 lutego) trwają intensywne poszukiwania zaginionego Ryszarda Treichela. Mężczyzna, wyszedł z domy przy ulicy Poznańskiej w Trzemesznie Lubuskim, najprawdopodobniej pomiędzy godziną 5.00, a 6.00 nad ranem i udał się w nieznanym kierunku. Ostatni raz przez członków rodziny widziany był w dniu 8 lutego 2023 roku około godziny 22.00. W tym czasie ubrany był w spodnie koloru szarego, bluzkę na krótki rękaw koloru bordowego, kalosze (gumowce) w kolorze czarno – szarym. Zaginiony ma 68 lat. Mierzy 170 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma ogoloną głowę, uszy małe odstające. Mężczyzna nie posiada opuszków palców na obu dłoniach. Może posiadać przy sobie portfel wraz z dokumentami.

Sulęcińscy policjanci wspierani przez kolegów i koleżanki z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Góry, od momentu przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu 68-latka nie ustają w staraniach, aby mężczyzna odnalazł się cały i zdrowy. Do działań włączyli się również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Trzemeszna Lubuskiego, Templewa, Zbąszynka oraz Jarogniewic. Pomaga nam Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ze Świebodzina. Do poszukiwań użyty został pies tropiący z gorzowskiej Komendy Miejskiej oraz dwa drony, którymi dysponuje Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz strażacy z Jarogniewic. Łącznie do działań zaangażowanych zostało ponad 100 osób. Wszyscy z ogromną nadzieją przeszukują pustostany, drogi, a także duży obszar leśny, w tym sięgający trudno dostępnych miejsc na terenie wędrzyńskiego poligonu. Wszystkie służby podjęły walkę z czasem. Panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne związane z ujemnymi temperaturami sprawiają, że każda minuta, każda kolejna osoba zaangażowana w poszukiwania, użyty sprzęt, a także dodatkowe informacje, są na wagę ludzkiego życia.

Jednostką prowadzącą poszukiwania jest Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie. Prosimy wszystkie osoby, które mogą posiadać informacje na temat losów i miejsca pobyty zaginionego Ryszarda Treichela o kontakt z sulęcińską Policją pod numerami telefonów: 47 79 312 11 lub 47 312 12.

sierżant sztabowy Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

